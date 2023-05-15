Aydın’da tüm oylar seçim kuruluna sevk edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın’ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi.

Aydınlılar 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanırken, İl Seçim Kurulu’na sevk edilen oyların ise sayım işlemleri devam ediyor.

Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu’na getirildi. Kurul önünde bekleyen oy çuvalları ise peyderpey içeriye alınmaya başlanırken, Aydınlı vatandaşların oylarının sayım işlemleri ise aralıksız devam ediyor. Seçim sonuçlarını merakla bekleyen birçok vatandaş da İl Seçim Kurulu önünde yoğunluk oluşturdu.

