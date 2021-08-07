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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.08.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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