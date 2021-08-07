Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz