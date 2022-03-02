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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.03.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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