Aydın’da U16 Kızlar Basketbol Şampiyonası başladı

Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 sezonu U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu’nda ilk gün ESA Bodrum ile İzmir Fundamental karşılaşmasıyla başladı. Ardından şampiyonanın ikinci maçında, Didim Sportek ile Afyon Çimentospor karşı karşıya geldi. 20-22 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonada Aydın, Muğla, İzmir ve Afyon illerinden gelen 4 takım birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın ilimizde gerçekleştirilecek basketbol müsabakalarında mücadele edecek sporcularımıza başarı dileriz" dedi.

