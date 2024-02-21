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Aydın’da U16 Kızlar Basketbol Şampiyonası başladı

İHA İHA
21.02.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın etabı ilk gün maçlarıyla başladı.

Aydın’da U16 Kızlar Basketbol Şampiyonası başladı

Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 sezonu U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu’nda ilk gün ESA Bodrum ile İzmir Fundamental karşılaşmasıyla başladı. Ardından şampiyonanın ikinci maçında, Didim Sportek ile Afyon Çimentospor karşı karşıya geldi. 20-22 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonada Aydın, Muğla, İzmir ve Afyon illerinden gelen 4 takım birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın ilimizde gerçekleştirilecek basketbol müsabakalarında mücadele edecek sporcularımıza başarı dileriz" dedi.

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