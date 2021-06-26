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Aydın'da Ukraynalı turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

26.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Ukraynalı turistleri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ali Rıza G'nin (52) kullandığı 09 D 4852 plakalı tur minibüsü, Aydın-Söke kara yolu Sazlı Mahallesi'nde refüjü aşarak karşı yönden gelen Enes Ö. (36) yönetimindeki 35 JC 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 5'i Ukrayna uyruklu 6 yolcu yaralandı.

Söke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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