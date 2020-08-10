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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda işlem yapılan 94 şüpheliden, 9’u tutuklandı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından 03 Ağustos -09 Ağustos 2020 tarihleri arasında 74 olay ortaya çıkarılmıştır.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda işlem yapılan 94 şüpheliden, 9’u tutuklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından 03 Ağustos -09 Ağustos 2020 tarihleri arasında 74 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 94 şüpheli hakkında işlem yapılmış,9 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Emniyet birimlerimizce bu zaman diliminde, 778 Kenevir Bitkisi, 2157,38 gram Esrar, 432,18 gram Metamfetamin, 3.038 gram Kubar Esrar, 7,84 gram Sentetik Kannabinoid, 10 adet Ecstasy ele geçirilmiştir” denildi.

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Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
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