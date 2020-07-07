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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde güvenlik güçleri tarafından 29 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 29 Haziran-05 Temmuz 2020 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarılmıştır.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde güvenlik güçleri tarafından 29 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 29 Haziran-05 Temmuz 2020 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 86 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 343 kök kenevir, 236,54 gram esrar, 41,58 gram skunk, 89,35 gram Eroin,0,5 gram Kokain,1.127,75 gram Metamfetamin,3 adet Sentetik Ecza,304,81 gram Sentetik kannabinoid ve 109 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” denildi.

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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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