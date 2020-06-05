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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 18:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İncirliova Hürriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İncirliova Hürriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Mişa’nın da yer aldığı operasyonda, 250 gram metamfetamin, 500 gram esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen C.O., A.O, M.A. ve E.A polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İmsak
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Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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