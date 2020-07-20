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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 20.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin kovaladığı otomobil içerisindeki iki şüpheli, yarım kilo uyuşturucuyu araçtan atıp kaçmaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saat 06.00 sıralarında bölge trafik otoban uygulama noktasında yapılan yol kontrolü esnasında bir araç durdurulmak istendi.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin kovaladığı otomobil içerisindeki iki şüpheli, yarım kilo uyuşturucuyu araçtan atıp kaçmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saat 06.00 sıralarında bölge trafik otoban uygulama noktasında yapılan yol kontrolü esnasında bir araç durdurulmak istendi. Otomobil içerisinde bulunan şüpheliler, polis uygulama noktasında ikazlara uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonucunda şüpheliler araçta bulanan yarım kilo metanfetamin maddesini kaçarken araçtan attılar. Polisin uzun süre kovaladığı araç Osman Yozgatlı Mahallesi’nde durduruldu. Şüphelilerden Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan diğer şüpheli Hatip K.’yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A. çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

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