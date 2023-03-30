YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

30.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da uyuşturucu satıcılarını yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 12 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin, 542 gram toz esrar, 427 kapsül sentetik ecza, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 2 tabanca ele geçirdi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindiBodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindi
Kazdağları’nda sürpriz kar yağışıKazdağları’nda sürpriz kar yağışı
Pendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kameradaPendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kamerada
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Muğla Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
13:16
İkindi
16:48
Akşam
19:33
Yatsı
20:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Berkay birol eczanesi
Bodrum
Yasemin eczanesi
Bodrum
Gökçe eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Doga eczanesi
Koycegiz
İskele plus eczanesi
Datca
Findikçioglu eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.