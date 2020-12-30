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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.12.2020 18:58 | Son Güncelleme

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

İlçe girişinde İ.K'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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