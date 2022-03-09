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Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

09.03.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Ş.G'yi uyuşturucu satarken yakaladı.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, operasyonda 4,48 gram sentetik uyuşturucu, 0,92 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 235 lira ele geçirdi.

Şüpheli Ş.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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