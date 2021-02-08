Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

1 Şubat 2021 - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 6 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 11,85 gram Esrar, 304,59 gram Metamfetamin, 5,32 gram Sentetik Kannabinoid, 17 gram Kubar Esrar, 26 adet Sentetik Ecza, 40 adet Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

