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Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

08.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.1 Şubat 2021 - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
1 Şubat 2021 - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 6 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 11,85 gram Esrar, 304,59 gram Metamfetamin, 5,32 gram Sentetik Kannabinoid, 17 gram Kubar Esrar, 26 adet Sentetik Ecza, 40 adet Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

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İkindi
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Akşam
18:46
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
Doğa Eczanesi
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