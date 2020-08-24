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Aydın’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın’da uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.

Aydın’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın’da uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. 10-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda 416 kenevir bitkisi, 217,38 gram esrar, 126,51 gram metamfetamin, 1.696 gram kubar esrar, 7,40 gram sentetik kannabinoid, 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklandı 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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