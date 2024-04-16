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Aydın’da uyuşturucuya geçit verilmiyor: 41 şüpheli yakalandı

İHA İHA
16.04.2024 11:39
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 1-15 Nisan tarihleri arasında 41 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarla nefes aldırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında 41 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; bin 655 gram metamfetamin, 204 gram kokain, 16 adet sentetik hap, muhtelif miktarda kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 30 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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