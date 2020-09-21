YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da uyuşturucuya geçit yok

Aydın’da uyuşturucuya geçit yok

AYDIN HABERLERİ  | 21.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Eylül-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı.

Aydın’da uyuşturucuya geçit yok

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Eylül-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Emniyet ve Jandarma tarafından bu zaman diliminde 26 kök Kenevir, 53 gram Kubar Esrar, 95,60 gram Esrar, 1,19 Eroin, 112,61 gram Metamfetamin, 44 adet Sentetik Ecza, 4,43 gram Sentetik Kannabinoid ve 45,77 gram Skunk ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı

Aydın Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
13:07
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.