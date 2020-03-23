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Aydın’da vatandaşlar doğal süte yöneldi

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsüyle birlikte, Aydın’da vatandaşların beslenme alışkanlığı da değişmeye başladı.

Aydın’da vatandaşlar doğal süte yöneldi

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsüyle birlikte, Aydın’da vatandaşların beslenme alışkanlığı da değişmeye başladı. Vatandaşlar doğal gıdalara daha çok önem verince çiftlik sahibi olan süt üreticileri siparişleri yetişmekte güçlük çekmeye başladı.
Aydın’da vatandaşlar süt ihtiyaçlarını marketlerden karşılamak yerine tanıyıp bildikleri süt üreticisi vatandaşlardan karşılamaya başladı. Litresi 4 TL’den satılan doğal sütleri sabah ve akşam hayvanlarını sağan çiftçiler şehir merkezinde sipariş sahiplerine tek tek dağıtıyor.
Aslında vatandaşa sağlık hizmeti vermelerine rağmen zaman zaman resmi evraklardan dsolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten süt üreticisi vatandaşlar, “En doğal ve en sağlıklı şekilde sütü sağar sağmaz kaynatmaları için tüketiciye ulaştırıyoruz. Bu sütlerin nefaseti ve faydası diğer sütlerle ölçülemez. Vatandaşlar doğal beslenmek için bizden istiyor. Biz de kapılarına kadar götürüyoruz” diyerek aslında sadece süt değil aynı zamanda sağlık dağıttıklarını söylediler.

Aydın’da vatandaşlar doğal süte yöneldi

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