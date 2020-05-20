Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 68 yaşındaki çiftçi için pazarda tezgah açtı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için destek isteyen 68 yaşındaki çiftçinin ürünlerini, pazarda tezgah açıp sattı.

Eymir Mahalles'inde yaşayan Raşit Kardaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, bahçesinde yetiştirdiği fasulye, patates, salatalık gibi ürünleri topladığını ancak yasak nedeniyle pazarda satamadığını anlattı.

Kardaş'ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, ürünleri teslim alıp Bozdoğan pazarında tezgah açtı.

Tezgahın başına geçen 3 görevli, kısa sürede ürünlerin satışını gerçekleştirip elde ettikleri geliri Kardaş'a verdi.

Çok mutlu olduğunu belirten Kardaş, ekiplere teşekkür etti.

