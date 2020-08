Aydın’da voleybol hakemleri bir araya geldi

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, yeni sezon öncesinde Aydınlı voleybol ulusal ve klasman hakemleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon öncesinde yapılması planlanan çalışmalar, pandemi süreci ve sonrası değerlendirildi.

Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve voleybol ulusal ve klasman hakemlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, yeni sezon öncesinde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Pandemi sürecindeki sıkıntılar da ele alınırken, İl Temsilcisi Köylüoğlu, federasyondan gelecek talimatlara göre hareket edeceklerini belirtti.

Sezonu Sultanlar Ligi öncesi kupa maçları ile açacaklarını ifade eden Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, “Müsabakalar Sultanlar Ligi öncesi kupa maçaları ile başlayacak. Sonrasında lig maçları ile devam edecek. Tarihler ve saatlerini kulüpler bildirecek. Pandemi sürecinin nasıl gideceği belli olmadığı için şu an müsabakalar seyircisiz olarak başlayacak. Sonrası ne olur bilmiyoruz. Hakemlerimizin seminerleri var o da uzaktan online seminer olacak. Ülkenin durumu belli. Takımların ayakta durabilmesi için mücadele veriyoruz. 2 bayanlarda, 1 erkeklerde ikinci lig bir tanede sultanlarda yani süper ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor olmak üzere 4 tane mücadele edecek takımımız var. Hem maddi hem de manevi birçok sıkıntılar yaşandı. İnşallah güzel şeyler olur” dedi.

Aydın’da voleybolun diğer branşlara göre daha popüler olduğunu belirten Köylüoğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Aydın’da voleybol biraz daha popüler. Tamamlanmayan liglerimiz var. Velilerimiz arıyor voleybol maçları ve çocukları için ama durum ortada. Herkes voleybolu özledi. Kent meydanında herkes akşamları voleybol oynuyordu. Biz iki dönem kurs açtık 110 tane aday hakemimiz oldu. Bir kısır sürece girdik” diye konuştu.

Köylüoğlu, her alanda olduğu gibi voleybolda da bir belirsizliğin olduğunu ve federasyondan gelen talimatlara göre hareket edileceğini kaydederek, “Spor salonlarımızda tadilatlar devam ediyor. Yeni sezon çok daha güzel olacak gibi görünüyor. Maçlarda aydın esnafı da kazanıyor. Herkes geliyor oyuncular seyirciler meşhur yemeklerimizi yiyor hem de alışveriş yapıyordu. Dışardan gelen oyuncularımızın bile buradaki seyirci kapasitesi ve salon doluluğunu çok hoşuna gidiyordu. Tribünlerimiz genelde doluyordu. Kulüplerimiz için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Her ilçede birer tane 2. Lig takımız olsun biz de istiyoruz. Tüm branşları, sporu çok özledik ama neyin nasıl olacağını kimse bilmiyor. Su anda bir belirsizlik var" diye konuştu.

Toplantının son bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, klasman hakemleri ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu yaklaşık 1 saate yakın görüşme yaptı.