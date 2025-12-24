Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kamuoyunda yankı uyandırırken, Sadettin Saran ile Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen mesajlaşmalar da gündem olmuştu.

Mesajlardan sonra daha da çok konuşulan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde, Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da söyledi.

Öte yandan ifade tutanağına göre spiker Ela Rümeysa Cebeci aylık gelirini de açıkladı. Spiker Cebeci'nin, aylık gelirinin 120 bin lira olduğu tutanaklara geçti.

Spiker ek ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım."