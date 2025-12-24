MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci günlerdir konuşuluyor. Özellikle Sadettin Saran ile yazışmaları sonrası daha da gündem olan spiker Cebeci'nin aylık geliri de tutanaklara geçti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kamuoyunda yankı uyandırırken, Sadettin Saran ile Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen mesajlaşmalar da gündem olmuştu.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı! 1

Mesajlardan sonra daha da çok konuşulan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde, Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Öte yandan ifade tutanağına göre spiker Ela Rümeysa Cebeci aylık gelirini de açıkladı. Spiker Cebeci'nin, aylık gelirinin 120 bin lira olduğu tutanaklara geçti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı! 2

Spiker ek ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşinden dayak yedi! Saçları koptu, kolları morardıKardeşinden dayak yedi! Saçları koptu, kolları morardı
Eşi çok ünlü! Eski aşklarıyla bir dönem gündemdeydiEşi çok ünlü! Eski aşklarıyla bir dönem gündemdeydi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.