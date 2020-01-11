Aydın’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış şartlarında yem bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olarak doğada bulunan Av ve Yaban Hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatıldı. Bu bağlamda 800 kilogram besi yemi, 100 kilogram pazar artığı ve 100 kilogram yemek artığı Av Koruma Ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının Aydın genelinde belirli periyotlarla kış sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

