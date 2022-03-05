Aydın'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu.

Dalama Mahallesi'nde Mustafa Coşar’a (68) ait evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde hareketsiz bulunan Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsiye gönderildi.



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