YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

Aydın'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

05.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu.

Dalama Mahallesi'nde Mustafa Coşar’a (68) ait evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde hareketsiz bulunan Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsiye gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutluSalgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutlu
Antalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulunduAntalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiAydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
yangın

Aydın Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:25
İkindi
16:39
Akşam
19:12
Yatsı
20:27
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Düğünü iptal etti! Gelinin bekarlığa veda videosu izleyince...

Düğünü iptal etti! Gelinin bekarlığa veda videosu izleyince...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.