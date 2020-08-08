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Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 18:51 | Son Güncelleme

Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak

Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yarın (Pazar) öğleden sonra Aydın ilinin merkez ve doğu ilçelerinde (Çine, Karpuzlu, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Köşk) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Sabah
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Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:18
Yatsı
21:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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