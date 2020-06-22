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Aydın’da yarın yağışlı hava etkili olacak

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Aydın’da bugün parçalı bulutlu görülecek havanın ardından yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Aydın’da yarın yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün parçalı bulutlu görülecek havanın ardından yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışın ardından, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 7-8 derece artarak 40 derecelere ulaşması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 33, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 Haziran Çarşamba sıcak 38, 25 Haziran Perşembe sıcak 40, 26 Haziran Cuma 40 derece olması bekleniyor.

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Akşam
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Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
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