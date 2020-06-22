Aydın’da yarın yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün parçalı bulutlu görülecek havanın ardından yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışın ardından, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 7-8 derece artarak 40 derecelere ulaşması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 33, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 Haziran Çarşamba sıcak 38, 25 Haziran Perşembe sıcak 40, 26 Haziran Cuma 40 derece olması bekleniyor.

