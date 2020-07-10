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Aydın’da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Aydın Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesi ve Antalya’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şebeke üyeleri yakalandı.

Aydın Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesi ve Antalya’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şebeke üyeleri yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında , internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye operasyon düzenledi. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebeke üyesi 7 kişi hakkında işlem yapılırken, T.A., A.Ç., E.G, D.K., M.D., ve S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek, 10 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 4 adet harici harddisk, banka kartları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekenin milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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