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Aydın'da yaşlı kadını 180 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

04.01.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşlı kadını 180 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 79 yaşındaki kadını telefonla arayıp 180 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G. isimli kadının 180 bin lirasının telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve istihbarat biriminin de desteğiyle şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışma sonucu 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen İ.Y, E.B. ve A.S.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan dolandırılan kadının evinin bulunduğu sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelilerden birinin telefonla konuşarak sokaktan birkaç kez geçtiği görülüyor.

Bir başka kamera kaydına ise zanlıların parayı aldıktan sonra otomobile yakıt aldıkları görüntüler yansıdı.

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