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Aydın’da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor

AYDIN HABERLERİ  | 03.02.2020 08:39 | Son Güncelleme

Aydın İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri rakamlarına göre, evliliklerde gözle görülür azalma yaşanırken, boşanmalarda belirgin oranda artış gözleniyor.Aydın’da, son 5 yılda en fazla evlilik, 8 bin 175 çift ile 2016 yılında gerçekleşti.

Aydın’da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor

Aydın İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri rakamlarına göre, evliliklerde gözle görülür azalma yaşanırken, boşanmalarda belirgin oranda artış gözleniyor.
Aydın’da, son 5 yılda en fazla evlilik, 8 bin 175 çift ile 2016 yılında gerçekleşti. Resmi rakamlara göre, Aydın’da 2015 yılında 7 bin 938 evlilik gerçekleşirken, 2016 yılındaki evlenen çift sayısı 237 artarak 8 bin 175’e yükseldi. 2017 yılında tekrar azalan yeni evlilik sayısı 7 bin 624’e geriledi.
2018 yılında az bir artışla 7 bin 734’e yükselen yeni evlilik sayısı, 2019’da 464 azalışla 7 bin 270’e kadar geriledi. Bu rakamlara göre, nüfus artmasına karşın, yeni evlilik gerçekleşmesi dikkat çekici oranda azaldı.

Boşanmalar artıyor
Yine elde edilen verilere göre, boşanma rakamları giderek artıyor. 2015 yılında 2 bin 488 çift boşanırken, 2016 yılında 2 bin 228 çift boşandı. Boşanan çift sayısı 2017 yılında 2 bin 605’e, 2018 yılında 2 bin 677’ye, 2019 yılında ise 2 bin 891’e yükseldi.
En az boşanmanın, en fazla evlilik gerçekleşen 2016 yılında gerçekleşmesi, en fazla boşanmanın ise, en az evlilik gerçekleşen 2019 yılında gerçekleşmesi dikkat çekici bulundu.

Aydın’da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor

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