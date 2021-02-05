Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşadı.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Bazı turistler denize girerken, bazıları plajda güneşlenmeyi tercih etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde bulunanları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Şehir dışından gelen Beşir Can Keskin, AA muhabirine, Didim'de bugün havanın ve denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Keskin, "Kötü hava şartlarından sonra bu hava bize çok iyi geldi. Doğu illerinde yaşayan akrabalarım var. Onlar kardan ve ulaşımdan şikayetçiydi. Az önce kendilerine fotoğraf ve video attım. Kıskandıklarını söylediler. Bu da Türkiye'nin güzelliği." ifadelerini kullandı.

Mustafa Birkan ise kış aylarında denize girmeyi sevdiğini, böylesi bir havayı bulmanın kendileri için şans olduğunu dile getirdi.

Musa Şener de "Deniz dışarıdan daha sıcak. Denize girdikten sonra çıkasınız gelmiyor." diye konuştu.

