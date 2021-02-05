YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

05.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşadı.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Bazı turistler denize girerken, bazıları plajda güneşlenmeyi tercih etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde bulunanları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Şehir dışından gelen Beşir Can Keskin, AA muhabirine, Didim'de bugün havanın ve denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Keskin, "Kötü hava şartlarından sonra bu hava bize çok iyi geldi. Doğu illerinde yaşayan akrabalarım var. Onlar kardan ve ulaşımdan şikayetçiydi. Az önce kendilerine fotoğraf ve video attım. Kıskandıklarını söylediler. Bu da Türkiye'nin güzelliği." ifadelerini kullandı.

Mustafa Birkan ise kış aylarında denize girmeyi sevdiğini, böylesi bir havayı bulmanın kendileri için şans olduğunu dile getirdi.

Musa Şener de "Deniz dışarıdan daha sıcak. Denize girdikten sonra çıkasınız gelmiyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Gürsoy Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

ATO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

ATO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı

Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı

Aydın’da en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu

Aydın’da en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu

Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

ADÜ Koçarlı MYO’da Öğrenci- Sektör Buluşması gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO’da Öğrenci- Sektör Buluşması gerçekleşti

Aydın’a bu yılın ilk leyleği geldi

Aydın’a bu yılın ilk leyleği geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.