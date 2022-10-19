Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Merve Güneş'in yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı, dün yakalanan 2 sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erbeyli Mahallesi'nde, Aydın-İzmir kara yolu kenarında Merve Güneş'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yapılan inceleme sonucu kamyonet sürücüsü Z.A, Denizli'de gözaltına alındı.

Aydın'a getirilen şüphelinin ifade ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmada dün gözaltına alınan otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otopsisi tamamlanan Merve Güneş'in cenazesinin Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Güneş'in eşinin cezaevinde olduğu, iki çocuğunun ise sevgi evinde kaldığı öğrenildi.

-Olay

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Ekim'de yol kenarında bulunan kadına ait cesedin 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlenmişti. Kamera görüntülerinde yapılan inceleme sonucu kadına çarptığı değerlendirilen otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alınmış, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

