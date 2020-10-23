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Aydın’da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Olay, Aydın - İzmir Karayolu Alangüllü Mahallesi mevkiinde saat 14.00 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Olay, Aydın - İzmir Karayolu Alangüllü Mahallesi mevkiinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 09 M 50 65 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Ahmet K. ve yolcular Ramazan C., Muhammet M., Dursun K., Cüneyt K ve Pelin K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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