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Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

25.12.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 09 M 2505 plakalı yolcu minibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Sandıklı kavşağı yakınlarında, karşıya bisikletiyle geçmeye çalışan S.E.C'ye çarptı.

Kazanın ardından yola savrulan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.E.C'yi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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