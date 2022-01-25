Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'da şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine kent girişinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği Gece'nin de katıldığı aramada yolculardan A.P'nin çantasında 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda A.P. ile yanındaki Ü.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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