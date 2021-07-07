Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, içinde yakınlarının düğününe gidenlerin bulunduğu otomobilin kayaya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer Aktürk'ün (83) kullandığı 09 FN 355 plakalı otomobil, Satılar Mahallesi Hasoluk mevkisinde devrilerek kayaya çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile Salih Has (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mevlüt (90) ve Selahattin Has (82), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin, yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz