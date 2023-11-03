Aydın’da Yunus ekipleri 45 aranan şahsı yakaladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri Aydın’da vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Yunus ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda aralarında hırsızlık suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıslarında olduğu toplam 45 aranan şahsı yakaladı. Yapılan uygulamalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve 20 adet fişek ele geçirilirken, toplam 25 şahıs üzerlerinde değişik miktarlarda narkotik maddeler ile yakalandı. 1 şahıstan 23 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca 3 adet çalıntı motosiklet yakalandı.

