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Aydın’da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

31.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Yunus ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda aranan şahısları yakalarken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Aydın’da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan Yunus ekipleri gün içinde yapmış olduğu çalışmalarda, içerisinde 3 şahsın bulunduğu araçtan iki poşet içerisinde yaklaşık 90 gram metamfetamin ele geçirirken, şahıslara uyuşturucu madde ticaretinden işlem başlatıldı. Gün içerisinde yapılan çalışmalarda, narkotik suçlarından aranan 2 şahısla, üzerine narkotik bulunduran 1 şahıs, 2 ayrı şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 28 fişek ile 1 adet çalıntı oto ele geçirildi.

Ayrıca ekipler 1 şahsı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yunus ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar sırasında Ilıcabaşı eski Nazilli yolu üzerinde hakkında 16 yıl hapis cezası ve iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. da yakalandı.

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