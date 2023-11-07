Aydın’da yüzme bilmeyen kalmıyor

Çocuklar eğitimlerde hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2022 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi.

İl genelindeki eğitimler 2023 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi doğrultusunda Efeler, Çine, Didim portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 18 antrenör eşliğinde çalışmalar sürüyor. Yüzme eğitimlerine katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında çocuklarımız eğlenceli ve keyifli bir ortamda yüzme becerilerini geliştiriyor. Sağlıklı bir aktiviteyle suyla buluşarak keyifli zaman geçiriyorlar” ifadeleri yer aldı.

