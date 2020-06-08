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Aydın'da yüzmek için gölete giren 4 gençten biri boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Aydın'da yüzmek için gölete giren 4 gençten biri boğuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüzmek için sulama göletine giren 4 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 genç, yüzmek için Musluca Sulama Göleti'ne girdi. Gençlerden Emre Can Kurnaz (19), bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar da gönderilen ilkyardım ekiplerinin arasında yer aldı.

Balık adamların daldıkları göletten Kurnaz'ın cesedini çıkardığında, yakınları feryad edip gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma, Kurnaz'ın birlikte gölete girdiği 3 arkadaşını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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