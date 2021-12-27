YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'da zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

27.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tır, panelvan ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir kara yolu Naipli Mahallesi'nde Ahmet Kınsız (64) idaresindeki 09 BAY 222 plakalı tır, karşı yönden gelen Sezgin Atay'ın (45) kullandığı 09 ADL 162 plakalı panelvan ve Göksu Selen (54) yönetimindeki 09 AEA 112 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, panelvan sürücüsü Atay'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler Kınsız ve Selen ile araçlarda bulunan Abdullah Atay (36) ve Ahmet Gelmez (50), ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atay'ın cenazesi otopsi için Germencik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat çift taraflı trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Aydınlı jant firmasından 32 milyon dolarlık yeni yatırımAydınlı jant firmasından 32 milyon dolarlık yeni yatırım

Aydın Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:16
Öğle
13:15
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Neva Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.