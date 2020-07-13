Aydın’daki kazada otomobil hurdaya döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, bir kişi yaralandı.

Kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu Menderes Köprüsü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç., yönetimindeki 09 RF 953 plakalı otomobil ile, 09 B 1637 plakalı kamyonet, Menderes Köprüsü çıkışında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü İsmail Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

