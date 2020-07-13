YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’daki kazada otomobil hurdaya döndü

Aydın’daki kazada otomobil hurdaya döndü

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, bir kişi yaralandı.Kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu Menderes Köprüsü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, bir kişi yaralandı.
Kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu Menderes Köprüsü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç., yönetimindeki 09 RF 953 plakalı otomobil ile, 09 B 1637 plakalı kamyonet, Menderes Köprüsü çıkışında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü İsmail Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Aydın Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:19
İkindi
17:12
Akşam
20:39
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Er Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.