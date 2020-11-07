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Aydın’daki Kovid-19 denetimlerinde 145 bin 238 lira ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Aydın’daki Kovid-19 denetimlerinde 145 bin 238 lira ceza kesildi

Aydın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kişilere ve işletmelere 145 bin 238 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde bin 762 personel görev yaptı. Ekipler, tedbirlere uymayanlara toplam 145 bin 238 lira ceza uyguladı. 23 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 3 toplu ulaşım aracı faaliyetten men edildi. 38 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda zorunlu izolasyona alındı.

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