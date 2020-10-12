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Aydın’daki ‘Kumpas Soruşturması’nda adı geçen Deniz, cevap hakkını kullandı

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Aydın’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Kumpas soruşturması’ kapsamında eşi ile birlikte polis merkezine götürülen ve ifadelerine başvurulan Salih Suat Deniz, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin hakkında açıklama yapmasının ardından cevap hakkını kullandı.Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener tarafından yapılan açıklamada, soruşturması devam eden bir konu hakkında kendisi ve eşi hakkında adeta yargısız infaz yapıldığını ileri süren Salih Suat Deniz, çıkan haberlerin ardından açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu söyledi.Açıklamasında, kendisinin halen AGC’nin Onursal başkanı olduğunu belirterek mevcut başkan Semra Şener’i sert bir dille eleştiren Salih Suat Deniz, gazetecilik görevi yaptığını ileri sürerek “Soruşturmanın sonunda kimin suçlu kimin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır.

Aydın’daki ‘Kumpas Soruşturması’nda adı geçen Deniz, cevap hakkını kullandı

Aydın’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Kumpas soruşturması’ kapsamında eşi ile birlikte polis merkezine götürülen ve ifadelerine başvurulan Salih Suat Deniz, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin hakkında açıklama yapmasının ardından cevap hakkını kullandı.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener tarafından yapılan açıklamada, soruşturması devam eden bir konu hakkında kendisi ve eşi hakkında adeta yargısız infaz yapıldığını ileri süren Salih Suat Deniz, çıkan haberlerin ardından açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu söyledi.
Açıklamasında, kendisinin halen AGC’nin Onursal başkanı olduğunu belirterek mevcut başkan Semra Şener’i sert bir dille eleştiren Salih Suat Deniz, gazetecilik görevi yaptığını ileri sürerek “Soruşturmanın sonunda kimin suçlu kimin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır. Burada masumiyet karinesi açıkça ayaklar altına alınmıştır, "Masumiyet karinesi" yani suçsuzluk ilkesi; suç kesinleşmediği sürece kimsenin suçlu sıfatıyla değerlendirilemeyeceğinin hukuki terimidir. Tek taraflı hiç bir şekilde şahsıma sorulmadan üstüme atfedilen suçlamalar, şahsımızı küçük düşüren, aşağılayan iftira niteliği taşıyan ifadelere maruz kalmamdan dolayı çok üzüntülüyüm” ifadelerine yer verdi.

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