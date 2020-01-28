YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’daki oda ve borsalar depremzedeler için el ele verdi

Aydın’daki oda ve borsalar depremzedeler için el ele verdi

AYDIN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın’daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar yola çıktı.Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın’daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar, Aydın Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle yola çıktı.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın’daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar yola çıktı.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın’daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar, Aydın Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle yola çıktı. Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile il genelindeki 9 oda ve borsa temsilcilerinin katıldığı törende, üyelerden toplanan ihtiyaç malzemeleriyle doldurulan tır dualarla yolcu edildi. Toplanan ancak ilk kafileye yetişmeyen önemli yaşam malzemelerinden oluşan ikinci grup yardımların ise daha sonra gönderileceği bildirildi.

Türkiye’nin depremin acısını hep birlikte yaşadığını belirten AYTO Başkanı Hakan Ülken, benzer depremlerin tekrar yaşanmamasını diledi. Ülken, “Böyle durumlarda Türk toplumunun en önemli özelliği olan yardımlaşma ve nerede bir sorun varsa oraya hep birlikte el atma güdüsü devreye giriyor. TOBB öncülüğünde Türkiye’nin her yerinden yardım tırları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Elazığ ve Malatya’da yaşanan ve ülkece acısını içimizde hissettiğimiz deprem sonrası Aydın oda ve borsaları olarak başlattığımız destek kampanyası sonucunda üyelerimizden topladığımız malzemeleri bugün AFAD merkezlerine gönderiyoruz. Aydın’daki 9 oda ve borsa olarak, depremden zarar gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:26
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Altuğ Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.