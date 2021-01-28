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Aydın’daki Oda ve Borsa’lardan ortak zeytinyağı açıklaması

28.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Aydın’daki Oda ve Borsa’lardan ortak zeytinyağı açıklaması

Ülkemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytinyağının ithalatı ile ilgili Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Efeler Ziraat Odası ortak bir açıklamada bulunarak, “Türkiye’nin zeytinyağı ithalatına ihtiyacı yoktur” denildi.Yapılan açıklamada, “Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen ve Türkiye’nin ihraç ettiği tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinyağının ithal edilmesi gündeme getirilmektedir.

Ülkemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytinyağının ithalatı ile ilgili Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Efeler Ziraat Odası ortak bir açıklamada bulunarak, “Türkiye’nin zeytinyağı ithalatına ihtiyacı yoktur” denildi.
Yapılan açıklamada, “Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen ve Türkiye’nin ihraç ettiği tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinyağının ithal edilmesi gündeme getirilmektedir. 2020 yılı için Türkiye Zeytinyağı rekolte tahmini 172 bin 813 ton olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 70 bin ton geçmiş yıl devreden zeytinyağı stoğu bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık zeytinyağı tüketimi 170 bin ton olup 2021 yılı için 55 bin ton zeytinyağı ihracatı hedeflenmektedir. Tarım, Aydın ilimizin en önemli geçim kaynağı olup ilimizde yetiştirilen zeytin ürününün yüzde 90’lık kısmı yağlık zeytin olarak ayrılmaktadır. Hükümetimizin iktidara gelmesiyle birlikte 80 Milyon olan zeytin ağacı varlığımız 180 Milyona kadar ulaşmıştır. Hedefimiz olan 600 Bin tonluk zeytinyağı üretimine ulaşılabilmesi ve gelişen ağaçların kesilip üreticinin üretimden vazgeçmemesi için zeytinyağı ithalatı yapılmamalıdır” denildi.
“Yerli ve Milli üretim taraftarıyız”
Açıklamanın devamında, “Halihazırda zeytin hasadının devam ettiği birçok köy bulunmaktadır. Dolayısıyla zeytin hasadı tamamlanmamış ve zeytinyağı üretim sezonu bitmemiştir. Üretim devam ettiği sürece piyasada henüz fiyatlar tam anlamıyla oluşmamıştır. Zeytinyağı ithalatının gündeme getirilmesi piyasada oluşacak olan fiyatlara önemli ölçüde zarar vermekte olup üreticimizin de üretimden vazgeçmesine sebep olacaktır. Yukarıda da rakamlarla açıkça belirtildiği üzere Türkiye zeytinyağı üretimi ve IOCC tarafından belirlenen tüketim miktarlarına bakıldığında Türkiye’nin bu yıl için zeytinyağı ithalatına ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu sebeple yerli ve milli üretime önem verilmesi, desteklenmesi, izlenen tutarlı politikalarla ithalattan gerekli olmadığı durumlarda kaçınılması, üreticimizin bu tarz spekülatif hal ve durumlara karşı korunması taraftarı olduğumuzu bildirir ve kamuoyuna arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

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