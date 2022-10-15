Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Çine'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, aynı araçtaki 1 kişi yaralandı.

Muğla’dan Aydın yönüne seyreden Adem Aras (61) yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil, Söğütçük mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesinin ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçtaki Aras'ın eşi Emine Keskin Aras da Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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