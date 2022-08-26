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Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

26.08.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Meşe'nin (83) kullandığı 09 LL 596 plakalı otomobil, Sarıoğlu Mahallesi Umut Barış Sokak'ta Mehmet Kancı (34) yönetimindeki 48 ADK 243 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kancı ile beraberindeki eşi Yeter Kancı (32) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın Çine motosiklet

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