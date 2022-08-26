Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Meşe'nin (83) kullandığı 09 LL 596 plakalı otomobil, Sarıoğlu Mahallesi Umut Barış Sokak'ta Mehmet Kancı (34) yönetimindeki 48 ADK 243 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kancı ile beraberindeki eşi Yeter Kancı (32) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz