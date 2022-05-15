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Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

15.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ihbar üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Cat" eşliğinde yapılan aramada, koltukların arkasına gizlenmiş yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.B ile T.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.B, A.D. ve S.K. tutuklandı.

İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Üst aramasında 18 gram metamfetamin ele geçirilen R.A. gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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