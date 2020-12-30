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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Sabahattin K'nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde durduruldu.

Yapılan aramada bagajda 864 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Sabahattin K, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

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