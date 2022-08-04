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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

04.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan T.G'yi Orta Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
metamfetamin terazi

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