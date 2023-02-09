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Aydın’dan 138 yardım tırı afet bölgelerine gönderildi

09.02.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için afet bölgelerine Aydın’dan 138 yardım tırı gönderildi.

Aydın’dan 138 yardım tırı afet bölgelerine gönderildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ülke genelindeki vatandaşlar tek yürek oldu. Aydın’da da depremin yaralarını sarmak için vatandaşlar seferber olurken, toplanan yardımlar afet bölgelerine gönderiliyor. İlk günden bu yana 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından hazırlanan yardımlar tırlara yüklenirken, Aydın’dan 3 günde toplam 138 yardım tırı afet bölgesine gönderildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Değerli Aydın halkının depremin meydana geldiği ilk günden bu yana göstermiş olduğu çok yüksek duyarlılıkla, Valiliğimizin koordinasyonunda, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve il, ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından deprem bölgesi için toplanan yardımlar titizlikle deprem bölgesine ulaştırılmaya devam etmektedir. 8 Şubat 2023 itibari ile Aydın’dan deprem bölgesine 138 yardım tırımız sevk edilmiştir. Milli beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, tüm yardımsever Aydın Halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız toplanmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın

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