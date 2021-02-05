YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

05.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

Bereketli topraklara sahip olan Aydın’dan dünyaya 2020 yılında 152 bin 285 ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi.Aydın ovası bereketi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Bereketli topraklara sahip olan Aydın’dan dünyaya 2020 yılında 152 bin 285 ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi.
Aydın ovası bereketi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Aydın’da üretilen 13 kalem ürün ihraç edildi. Farklı miktarlarda toplamda 152 bin 285 ton ihraç edilen ürün 2020 yılında çeşitli ülkelere gönderildi. İhraç ürünlerin başını ise kuru incir ve balık dikkat çekti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bitkisel üretimde, 41 bin 166 ton kuru incir, 18 bin 580 ton zeytin, 7 bin 330 ton taze çilek, bin 340 ton kestane, 306 ton taze mandarin, 363 ton çam fıstığı, 278 ton taze portakal, 126 ton zeytinyağı, 44 ton taze incir ihraç edilirken, hayvansal ürünlerde ise 9 bin 610 ton balık, 111 ton peynir, 1,7 ton bal ve 4,9 ton bebek maması ihracı gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Gürsoy Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

MHP Didim’den Elazığ’a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

MHP Didim’den Elazığ’a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

Resim yarışması hayatını değiştirdi

Resim yarışması hayatını değiştirdi

Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

5 yıldızlı otelde yangın paniği

5 yıldızlı otelde yangın paniği

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.